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Заключительная в сезоне церемония развода пеших и конных караулов состоялась в Кремле

Елизавета Потейчук
19:11 16.10.2021
Сотни зрителей смогли полюбоваться приемами владения оружием и синхронной работой кавалеристов Президентского полка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве на Соборной площади Кремля состоялась заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов. На марши собрались посмотреть сотни зрителей.

Военнослужащие Президентского полка продемонстрировали сложные фигуры перестроения, а также мастерство владения оружием. Зрители имели возможность полюбоваться слаженной, четкой и синхронной работой кавалеристов. Выступления сопровождали музыкальные композиции Президентского оркестра, который благозвучно исполнил старинные марши.

Сезон развода пеших и конных караулов открылся в мае впервые за два года после начала пандемии COVID-19. Церемонию с нетерпением ждали как публика, так и сами военнослужащие.

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