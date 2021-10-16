Заключительная в сезоне церемония развода пеших и конных караулов состоялась в Кремле

В Москве на Соборной площади Кремля состоялась заключительная в этом году церемония развода пеших и конных караулов. На марши собрались посмотреть сотни зрителей.

Военнослужащие Президентского полка продемонстрировали сложные фигуры перестроения, а также мастерство владения оружием. Зрители имели возможность полюбоваться слаженной, четкой и синхронной работой кавалеристов. Выступления сопровождали музыкальные композиции Президентского оркестра, который благозвучно исполнил старинные марши.

Сезон развода пеших и конных караулов открылся в мае впервые за два года после начала пандемии COVID-19. Церемонию с нетерпением ждали как публика, так и сами военнослужащие.