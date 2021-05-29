В Кремле открылся сезон развода пеших и конных караулов

В Кремле - впервые за два года после начала пандемии COVID-19 - стартовал сезон развода пеших и конных караулов. Возобновления церемонии после ограничительных мер с нетерпением ждали и публика, и сами военнослужащие Президентского полка.

Курсанты подготовили для зрителей совершенно новые и оригинальные элементы перестроения - «ромб», «домино» и «фейерверк». И, уже по давно сложившейся традиции, - продемонстрировали приемы владения оружием.

Не менее эффектно выступил и конный караул. Всадники даже на мокрой брусчатке безукоризненно выполнили сложнейшие элементы выездки - «карусель», «восьмерку» и «мельницу».