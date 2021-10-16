Космонавт рассказал, что ждет «киноэкипаж» во время и после спуска с МКС

Летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, что ждет «киноэкипаж» во время полета домой, и как пройдет реабилитация на Земле режиссера Клима Шипенко, актрисы Юлии Пересильд и космонавта Олега Новицкого. «Киноэкипаж» вернется на землю утром 17 октября.

Борисенко заверил, что для Шипенко, Пересильд и Новицкого спуск не будет проблемным. Каждый из них прошел специализированную подготовку за несколько месяцев до полета, чтобы успешно отправиться на МКС.

«Подготовка к полету занимает четыре-шесть месяцев, и в рамках этой подготовки они пробуют все: тренируются в центрифуге, понимают, что такое перегрузка. То есть на физическом уровне никаких сюрпризов не будет», - пояснил космонавт в беседе с «360».

Специалист также упомянул, что на этапе спуска человек. находящийся в космическом корабле, испытывает действия перегрузок во время входа в плотные слои атмосферы. В связи с этим не исключены какие-либо динамические воздействия на корабль во время работы парашютной системы, а в ходе посадки - это вибрация и тряска.

«Перегрузка может достигать 4 - 4,5 единицы, когда ваше тело весит в четыре раза больше, чем на Земле. Но с другой стороны, когда ты летишь в космос, ты должен понимать, что это нагрузки штатные, сильными их назвать нельзя», - добавил Борисенко.

У Шипенко и Пересильд срок на восстановление организма после полета может составить от восьми до 15 дней. Борисенко уточнил, что время реабилитации примерно равно времени, проведенному в космосе. Поэтому у Олега Новицкого времени на перестройку организма к Земным условиям может уйти больше - свыше полугода.

«Представьте себе, что вы десять дней пролежали в кровати, встать, конечно, тяжело, но не настолько, чтобы вы не смогли это сделать. Может быть, сложновато, но не критично. Поэтому вот именно с точки зрения физических ощущений проблем вроде сложно поднять руку или ногу у них не будет. А если и будут, то очень небольшие», - заверил космонавт.

Летчик-космонавт также указал на тот факт, что реабилитация «киноэкипажа» на Земле будет проходить строго под наблюдением специалистов из сферы космической медицины.

Ранее в Роскосмосе уточнили, что «киноэкипаж» вернется на Землю на минуту раньше запланированного времени. Отмечается, что посадка состоится в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Республике Казахстан.