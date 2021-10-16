В США разрешат въезд привитым только одобренными в стране или ВОЗ вакцинами

США с восьмого ноября разрешат въезд только тем, кто привился одобренными страной или ВОЗ вакцинами, сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс. Напомним, что ни одна из российских вакцин пока не получила одобрения этих регуляторов.

«Новая въездная политика, объявленная Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября. Вакцины будут включать те, что одобрены FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ», - цитирует РИА Новости Прайса.

Также информацию подтвердил и помощник пресс-секретаря Белого дома Кевин Муньос у себя в Twitter.

«Новая туристическая политика США, которая требует вакцинации для иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, начнет действовать с 8 ноября. Это относится как к международным воздушным, так и наземным поездкам», - говорится в сообщении.

Ранее в США заявили, что вакцинация снижает риск летального исхода из-за COVID-19 в 11 раз. По данным ЦКПЗ страны, невакцинированные американцы умирали от COVID-19 в 11,3 раза чаще чем те, кто привился.