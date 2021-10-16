В США признали Су-27 лучшим в мире истребителем 4-го поколения

Американское сетевое издание 19FortyFive опубликовало статью о российском военном самолете Су-27, назвав его лучшим истребителем четвертого поколения в мире.

Статья в СМИ вышла с устрашающим заголовком: «Российский истребитель Су-27: создан, чтобы убивать F-15 в случае войны». Среди главных преимуществ российского самолета в издании назвали его вооружение, дальность полета, скорость и маневренность. То есть, практически все его главные параметры. Единственное, в чем, по мнению журналиста из США, проигрывает наш самолет - так это в малозаметности, которой отличаются американские самолеты пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

«Однако он имеет мощные двигатели с управляемым вектором тяги и может выполнять некоторые маневры, которые могут стать проблемой для американских истребителей-невидимок», - пишет издание.

В США напомнили, что российский самолет выполнен в нескольких вариантах и был создан около 40 лет назад для конкуренции с американскими истребителями F-15 Eagle и F-14 Tomcat.

Су-27 - многоцелевой всепогодный сверхзвуковой тяжелый истребитель четвертого поколения. Самолет разработан в ОКБ Сухого и предназначен для завоевания превосходства в воздухе. Также машина может применяться для ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.