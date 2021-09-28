Истребитель Су-27 ЮВО сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
Истребитель Су-27 ЮВО сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
17:51 Армия
Истребитель Су-27 ЮВО сопроводил американский самолет-разведчик над Черным морем
16:05 В стране и мире
ФСБ рассекретила уголовное дело об убийстве нацистами 47 детей-евреев в КБР
13:11 В стране и мире
Колокольцев вручил госнаграды сотрудникам ДПС, задержавшим стрелявшего в пермском вузе
13:31 В стране и мире
Песков заявил о намерении укреплять отношения с Венгрией посредством контракта по поставке газа
11:13 Спорт
Алексей Жамнов может быть назначен главным тренером сборной РФ по хоккею
Популярное
Китайские астрономы обнаружили «чужеродный» материал в доставленном с Луны грунте
СМИ: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
В США заявили об успешном испытании ракеты, двигавшейся в пять раз быстрее скорости звука
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге