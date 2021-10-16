Пользователи Google Maps обнаружили затемненный остров

Пользователи Интернета обнаружили затемненный остров при использовании ресурса Google Maps. Люди сравнивают участок земли с Зоной 51 и местом действия известного сериала «Lost».

Участники форума «Reddit» называют остров «медиатором от Бога», сообщает «Daily Star». На опубликованном в Сети скриншоте видно, как волны разбиваются о песчаный берег, а центр суши остается затемненным. При этом стоит упомянуть, что Google Maps делает черными те места, к которым у ресурса нет доступа или люди в базе данных не хотят, чтобы Google Карты знали, что там происходит.

Ранее на картах Google пользователь обнаружил комнату со скелетом динозавра. Мужчина написал в соцсетях о том, что ему не удалось установить адрес помещения, где была обнаружена странная находка.