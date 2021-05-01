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Интернет-пользователь обнаружил на картах Google комнату со скелетом динозавра

Виктория Ивашечкина
14:23 01.05.2021
На данный момент не удалось установить адрес помещения, где была обнаружена находка.
Интернет-пользователь обнаружил на картах Google комнату со скелетом динозавра
© Фото: Google Maps
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Интернет-пользователь обнаружил на картах Google жуткий скелет динозавра в «странной комнате».

Мужчина написал в соцсетях о том, что ему не удалось установить адрес помещения, где была обнаружена странная находка.

Интернет-пользователи также были озадачены фотографиями. Многие также удивились тому, что сервис может публиковать кадры из каких-либо помещений, передает Daily Star

«Тот факт, что на полу есть случайные предметы, делает это еще более жутким», - прокомментировал один из интернет-пользователей пост о странной находке.

При этом на данный момент нет подтверждения того, что на фото запечатлен действительно настоящий скелет динозавра.

Ранее сообщалось, что конспирологи увидели скелет динозавра на кадрах из Антарктиды. При этом якобы увиденные кости также, предположительно, могли принадлежать тюленю или рептилии.

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