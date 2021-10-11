Солнечный шторм может лишить электричества миллиарды людей на Земле

Синоптики Центра прогнозов космической погоды (SWPC) и специалисты подразделений Министерства торговли США при Национальном управлении океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредили о геомагнитной буре уровня G2 на 11 октября. Солнечные бури оцениваются по шкале от слабейшего уровня G1 до сильнейшего - G5. Причем даже слабые солнечные вспышки могут нанести ущерб миллиардам людей, создав перебои в работе электросетей и спутников.

В заявлении SWPC, цитируемом изданием Express.co.uk, сказано, что в связи с такой солнечной активностью могут наблюдаться колебания в электросетях, а также возможно поступление аварийных сигналов по напряжению в энергосистемах высоких широт. Более того, говорится в сообщении, геомагнитные бури могут вызвать нарушения в ориентации космических спутников и увеличение их лобового сопротивления на низкой околоземной орбите.

Ранее исследователи Физического института РАН предупредили о магнитных бурях на Земле после вспышек на Солнце, произошедших 23 сентября. Более того, ученые отметили, что недавний взрыв на Солнце был четвертым по силе за последний год.