В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов
Из-за сошедшего с рельсов поезда возникли многочисленные задержки на разных ветках метро.
© Фото: @justplainmk Twitter
В столице США Вашингтоне в метро поезд сошел с рельсов, сообщается в аккаунте подземки в Twitter. Отмечается, что из-за этого возникли многочисленные задержки на разных линиях метрополитена.
«Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища. Требуются автобусы-шаттлы», - сказано в сообщении.
Руководство метрополитена держит жителей в курсе всей информации, обновляя данные в режиме реального времени. Некоторые пользователи отмечают, что в сошедшем поезде отключился свет, а пассажиры пробыли там около полутора часов. Данных о пострадавших нет.