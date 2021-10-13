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В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов

Кира Тило
02:02 13.10.2021
Из-за сошедшего с рельсов поезда возникли многочисленные задержки на разных ветках метро.
В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов
© Фото: @justplainmk Twitter
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В столице США Вашингтоне в метро поезд сошел с рельсов, сообщается в аккаунте подземки в Twitter. Отмечается, что из-за этого возникли многочисленные задержки на разных линиях метрополитена.

«Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища. Требуются автобусы-шаттлы», - сказано в сообщении

Руководство метрополитена держит жителей в курсе всей информации, обновляя данные в режиме реального времени. Некоторые пользователи отмечают, что в сошедшем поезде отключился свет, а пассажиры пробыли там около полутора часов. Данных о пострадавших нет.

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