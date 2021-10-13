В метро Вашингтона поезд сошел с рельсов

В столице США Вашингтоне в метро поезд сошел с рельсов, сообщается в аккаунте подземки в Twitter. Отмечается, что из-за этого возникли многочисленные задержки на разных линиях метрополитена.

«Задержки на синей линии ожидаются в связи со сходом поезда с рельсов у Арлингтонского кладбища. Требуются автобусы-шаттлы», - сказано в сообщении.

Руководство метрополитена держит жителей в курсе всей информации, обновляя данные в режиме реального времени. Некоторые пользователи отмечают, что в сошедшем поезде отключился свет, а пассажиры пробыли там около полутора часов. Данных о пострадавших нет.