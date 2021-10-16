В Харькове машинист метро сам «наказал» дебошира
Мужчина распивал алкогольные напитки в метро и цеплялся к пассажирам.
© Видео: @kharkiv_1654, Telegram © Фото: @kharkiv_1654, Telegram
Машинист поезда метро в Харькове жестко наказал нарушителя общественного порядка, который дебоширил и цеплялся к пассажирам вагона. Очевидцы опубликовали видео в Сети.
На кадрах видно, как машинист вагона решил проучить мужчину, который распивал алкогольные напитки в метро и цеплялся к пассажирам.
Ранее в вагоне московского метро на Арбатско-Покровской линии между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили пассажира, который, по словам свидетелей, вступился за девушку. Подозреваемые скрылись с места происшествия, однако впоследствии были задержаны полицейскими.