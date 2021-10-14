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Бастрыкин потребовал доклад о новом конфликте в московском метро

Елизавета Потейчук
16:24 14.10.2021
Глава СК поручил Андрею Стрижову предоставить ему информацию о личностях пристававших мужчин и дать правовую оценку случившемуся.
Бастрыкин потребовал доклад о новом конфликте в московском метро
© Фото: Russian Investigative Committee, Globallookpress
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о подробностях инцидента, произошедшего в московском метро, в ходе которого разгорелся конфликт из-за девушки. В частности, Бастрыкин потребовал у руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова дать правовую оценку происшествию и предоставить сведения о личностях дебоширов.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве А.А. Стрижову доложить о ходе доследственной проверки, организованной по информации СМИ об инциденте в Московском метрополитене», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

Ранее в московском метро сняли на видео словесную перепалку между мужчинами. Судя по кадрам, агрессивных дебоширов обвинили в приставаниях к девушке. Дебоширов задержала полиция.

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