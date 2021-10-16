СМИ: семь россиян пострадали при падении автобуса в Анталье

В результате ДТП с автобусом в турецкой Анталье пострадали семь граждан РФ. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet. На данный момент угрозы для их жизни нет.

Авария произошла в районе Манавгат. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате чего автобус упал в кювет и перевернулся. Газета сообщает о восьми пострадавших - гиде и семи туристах.

Ранее в Албании были найдены тела четырех российских туристов. Существуют предположения, что отдыхающие в отеле россияне находились в сауне в состоянии алкогольного опьянения, что могло привести к гибели.