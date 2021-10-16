После волнений в колонии Владикавказа возбуждено уголовное дело

По факту массовых беспорядков в колонии во Владикавказе СК по Северной Осетии возбудили уголовное дело.

В исправительной колонии №1 города Владикавказа заключенные устроили массовые беспорядки вечером 15 октября. Позже ФСИН сообщила, что во время обыска двое заключенных не подчинились требованиям сотрудников ИК и устроили погром в учреждении, спровоцировав других осужденных.

«По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "организация и участие в массовых беспорядках», - сообщили в ведомстве.

По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии.

На данный момент обстановка в исправительной колонии №1 в Северной Осетии стабилизировалась, пострадавших после беспорядков нет.