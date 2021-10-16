В стране и мире Экипаж МКС проснулся ночью из-за сработавшей сирены Алена Миронова Как отмечается, причиной послужил сбой в системе управления модуля «Звезда» российского сегмента МКС. © Фото: Roscosmos, Globallookpress Читайте нас на: Ночью на МКС сработала сирена, разбудившая экипаж. «Через секунду снялось. Но была сирена по станции. И нашим коллегам я не отбивал, чтобы они услышали», - передает РИА Новости слова космонавта Антона Шкаплерова. Как отмечается, сигнализация сработала из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда» российского сегмента МКС. Ранее МКС утратила ориентацию при тесте двигателей корабля «киноэкипажа». Для ее восстановления космонавтам пришлось включить двигатели российского сегмента станции. На данный момент положение станции в пространстве восстановлено, экипажу ничего не угрожает. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика