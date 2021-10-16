Омбудсмен рассказал, как развивается ситуация с беспорядками в ИК Владикавказа

Ситуация на территории исправительной колонии №1 во Владикавказе, где накануне начались массовые беспорядки, контролируема. Такую оценку происходящему дал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев.

«Произошло неповиновение, массовое нарушение закона. В принципе, ситуация контролируема. Периметр оцеплен. Переговоры прошли более или менее нормально», - объяснил он.

Цгоев отметил, что в настоящее время решается, как действовать дальше. Работающие над проблемой лица определяют, как выйти из сложившейся сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что двое содержащихся под стражей граждан стали зачинщиками массовых беспорядков во Владикавказской колонии. Заключенные успели нанести заметный материальный ущерб помещению.