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«Полярное вторжение»: эксперт рассказал, когда ожидать первый снег в России

Кира Карон
07:25 15.10.2021
В ночь на 20 октября ожидаются устойчивые заморозки, поэтому местами может быть гололед.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Первый снег в России ожидается  в начале следующей недели — 19 октября. Об этом «Звезде» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что 19 октября в тыловой части североатлантического циклона произойдет полярное вторжение, из-за чего ощутимо похолодает. Ночью температура опустится до нулевой отметки, а днем показатель будет составлять не более трех-восьми градусов тепла.

«При таком пограничном состоянии воздуха в отдельных районах Центральной России вперемешку с дождем не исключается вероятность выпадения первого небольшого мокрого снега», - рассказал Тишковец.

Однако синоптик призвал не ждать формирования снежного покрова — первый снег будет носить символический, локальный, скоротечный характер. «Белые мухи» будут таять еще в воздухе.

Тишковец добавил, что в ночь на 20 октября ожидаются устойчивые заморозки, поэтому местами может быть гололед. Однако не стоит это расценивать как наступление метеорологической зимы, которое случится в начале второй декады ноября, почти по климатическому графику.

«Но в любом случае, как это обычно и происходит в конце октября, , - отметил он, - это первый звоночек от грядущей белозубой зимы, которая будет русской - снежной и умеренно холодной», - заключил эксперт.

Ранее ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что в Москве рост температуры с 1780 года составил 2,4 градуса. Он отметил, что при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились.

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