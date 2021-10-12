Метеоролог рассказал, на сколько увеличилась среднегодовая температура в Москве

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Михаил Локощенко рассказал, что в Москве рост температуры с 1780 года составил 2,4 градуса. Об этом она рассказал на фестивале NAUKA 0+.

Он отметил, что при этом теплее стали зимы и весны, а средние температуры лета и осени почти не изменились.



«В среднем температура повысилась на 2,4 градуса, в сельской местности это повышение более слабое - на 0,7 градуса», - сказал эксперт.

Также Локощенко рассказал об изменении климата в Москве за историю наблюдений. Первые инструментальные измерения температуры в столице были проведены в 1780 году.

«Потепление в конце 18 века сменилось слабым похолоданием в середине 19 века. Начиная с конца 19 века наметилось новое потепление, которое и продолжается, и это потепление в последние несколько десятилетий немного замедляется», - заключил Локощенко.

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