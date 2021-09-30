Суд признал виновными восьмерых фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд города Кемерово признал виновными фигурантов первого дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Судья вынес обвинительный приговор в отношении восьмерых человек.

Гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок, технического директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева и гендиректора комбината Юлию Богданову признали виновными в оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг и нарушении требований пожарной безопасности.

Также обвинительные приговоры были вынесены в отношении сотрудника частного охранного предприятия Сергея Антюшина, начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, начальника службы пожаротушения противопожарной службы Андрея Бурсина, а также руководителя компании «Системный интегратор» Игоря Полозиненко и ее сотрудника, инженера противопожарной системы Александра Никитина.

Трагический пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В здании были выявлены многочисленные нарушения норм безопасности - в частности, при строительстве использовались легкогорючие материалы, а система пожаротушения не работала должным образом. Судебные процессы по резонансному делу начались в 2019 году.