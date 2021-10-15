Во Всемирном банке прокомментировали переговоры с вице-премьером РФ

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас охарактеризовал прошедшие 14 октября в Вашингтоне переговоры с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком как информативные. Он отметил в своем аккаунте в Twitter, что на встрече был рассмотрен ряд вопросов, в частности касающихся реформирования энергетического сектора и изменений климата.

Кроме того, обсуждение затрагивало тему мировых инвестиционного климата и бизнес-климата и проблему помощи малообеспеченным странам в противостоянии воздействию пандемии COVID-19. Такая информация была указана в обнародованном заявлении, составленном по итогам встречи.

Ранее Алексей Оверчук посетил Государственный Департамент США для встречи с американской администрацией. Он рассказал прессе, что визит в Госдеп Соединенных Штатов прошел «отлично».