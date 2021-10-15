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Во Всемирном банке прокомментировали переговоры с вице-премьером РФ

Анна Берестовая
03:51 15.10.2021
Во Всемирном банке назвали информативными переговоры с вице-премьером РФ.
Во Всемирном банке прокомментировали переговоры с вице-премьером РФ
© Фото: Минобороны России
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Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас охарактеризовал прошедшие 14 октября в Вашингтоне переговоры с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком как информативные. Он отметил в своем аккаунте в Twitter, что на встрече был рассмотрен ряд вопросов, в частности касающихся реформирования энергетического сектора и изменений климата.

Кроме того, обсуждение затрагивало тему мировых инвестиционного климата и бизнес-климата и проблему помощи малообеспеченным странам в противостоянии воздействию пандемии COVID-19.  Такая информация была указана в обнародованном заявлении, составленном по итогам встречи.

Ранее Алексей Оверчук посетил Государственный Департамент США для встречи с американской администрацией. Он рассказал прессе, что визит в Госдеп Соединенных Штатов прошел «отлично».

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