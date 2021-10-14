Вице-премьер РФ Оверчук оценил свою встречу в Госдепе
Алексей Оверчук рассказал журналистам, что его визит в Госдеп США прошел «отлично».
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Вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук заверил, что его встреча в государственном департаменте США прошла «отлично». На месте его должна была принять первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
«Отлично», - ответил Оверчук на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее в СМИ сообщили, что в Госдепе США планируют возобновить эвакуационные рейсы из Афганистана. Дата возобновления авиарейсов пока не сообщается.