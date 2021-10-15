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Врач рассказал, что нужно есть после контакта с больными коронавирусом

Кира Тило
04:05 15.10.2021
По словам врача, в день нужно обязательно есть 400-500 грамм овощей и фруктов.
Врач рассказал, что нужно есть после контакта с больными коронавирусом
© Фото: pexels.com
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Контактировавшим с больными коронавирусом нужно не только соблюдать самоизоляцию, но и есть больше фруктов и овощей, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев. 

«Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять», - сказал инфекционист. 

Также он посоветовал контактировавшему с больным COVID-19 обязательно есть в день 400-500 грамм овощей и фруктов, передает РИА Новости.

Ранее ученые установили сроки наличия иммунитета у переболевших COVID-19. Согласно результатам исследования, первые полгода после болезни число антител медленно снижается, после этого значение может оставаться стабильным до 15 месяцев.

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