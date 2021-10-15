Врач рассказал, что нужно есть после контакта с больными коронавирусом

Контактировавшим с больными коронавирусом нужно не только соблюдать самоизоляцию, но и есть больше фруктов и овощей, заявил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

«Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять», - сказал инфекционист.

Также он посоветовал контактировавшему с больным COVID-19 обязательно есть в день 400-500 грамм овощей и фруктов, передает РИА Новости.

Ранее ученые установили сроки наличия иммунитета у переболевших COVID-19. Согласно результатам исследования, первые полгода после болезни число антител медленно снижается, после этого значение может оставаться стабильным до 15 месяцев.