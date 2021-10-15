Медики ЮВО показали мастерство в эвакуации «раненых» с поля условного боя

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Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности РФ на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе учебно-боевых действий.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.