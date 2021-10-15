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Медики ЮВО показали мастерство в эвакуации «раненых» с поля условного боя

Кира Тило
04:00 15.10.2021
Медики ЮВО развернули пункты эвакуации в рамках масштабного КШУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Медицинские подразделения ЮВО в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) развернули пункты медицинской эвакуации в районах условных боевых действий.

Сводные медицинские отряды совершили марши на общевойсковые полигоны, выполнили специальные нормативы по развертыванию полевых госпиталей в условиях, приближенных к боевым.

В ходе активной фазы КШУ военные медики обеспечат эвакуацию условно раненых с поля боя, окажут им первую медицинскую помощь в полевых условиях и организуют транспортировку в войсковые медицинские учреждения.

© Минобороны РФ

При выполнении задач будут задействованы новейшие средства фиксации частей тела и транспортировки пострадавших, входящие в состав специального ранца РС-05.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск ЮВО за 2021 учебный год. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

© Минобороны РФ

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности РФ на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе учебно-боевых действий.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

© Минобороны РФ

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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