Медики ЮВО показали мастерство в эвакуации «раненых» с поля условного боя
Медики ЮВО развернули пункты эвакуации в рамках масштабного КШУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Медицинские подразделения ЮВО в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) развернули пункты медицинской эвакуации в районах условных боевых действий.
Сводные медицинские отряды совершили марши на общевойсковые полигоны, выполнили специальные нормативы по развертыванию полевых госпиталей в условиях, приближенных к боевым.
В ходе активной фазы КШУ военные медики обеспечат эвакуацию условно раненых с поля боя, окажут им первую медицинскую помощь в полевых условиях и организуют транспортировку в войсковые медицинские учреждения.