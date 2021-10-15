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Тысячи военных ЮВО совершили марши на общевойсковые полигоны в рамках учений

Кира Тило
02:00 15.10.2021
В рамках командно-штабного учения соединения и воинские части ЮВО совершили марши на общевойсковые полигоны.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Подразделения и органы военного управления ЮВО в рамках командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками совершили марши комбинированным способом в районы проведения практических действий войск на общевойсковые полигоны. Учение проходит под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления сил ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности РФ на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе учебно-боевых действий.

© Минобороны РФ

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на территории 25 полигонов округа расположенных в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани и Ставрополье, в Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Крыму и местах дислокации военных баз ЮВО в Абхазии Армении и Южной Осетии.

Представители штаба ЮВО на местах оценят действия командиров всех степеней при организации управления подчиненными подразделениями, постановке задач, а также анализа обстановки в едином тактическом замысле.

© Минобороны РФ

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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