Тысячи военных ЮВО совершили марши на общевойсковые полигоны в рамках учений

Подразделения и органы военного управления ЮВО в рамках командно-штабного учения (КШУ) по управлению войсками совершили марши комбинированным способом в районы проведения практических действий войск на общевойсковые полигоны. Учение проходит под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления сил ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности РФ на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками в ходе учебно-боевых действий.