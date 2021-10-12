Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Британские СМИ извинились за ложные публикации о «краже» Россией формулы вакцины AstraZeneca

Алексей Курильченко
17:00 12.10.2021
Зарубежные издания ранее публиковали информацию, что «шпионы» якобы похитили формулу британской вакцины для создания препарата «Спутник V».
Британские СМИ извинились за ложные публикации о «краже» Россией формулы вакцины AstraZeneca
© Фото: Adi Pranata, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

После публикации официального заявления Российского фонда прямых инвестиций в ряде британских СМИ опубликовали извинения за материалы, в которых утверждалось, что российская разведка якобы похитила формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca для создания российского препарата «Спутник V». После разъяснений британские таблоиды признали публикации ложными.

«До нашего сведения дошло, что это (сообщение о краже вакцины) было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" (НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи) - общеизвестна. В статье (опубликованной The Sun) также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций», - цитирует Telegram-канал «Спутник V» сообщение Daily Express.

Первоначально статью о «русских шпионах» опубликовало издание The Sun, позже его перепечатал таблоид The Daily Express - после обращения издания внесли правки в статьи.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что есть те, кто пытается подорвать доверие к российскому препарату. По словам главы РФПИ, заказчиками информационной кампании против «Спутника V» являются представители «большой фармы» и антироссийские политические круги.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.