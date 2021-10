В стране и мире Британские СМИ извинились за ложные публикации о «краже» Россией формулы вакцины AstraZeneca Алексей Курильченко Зарубежные издания ранее публиковали информацию, что «шпионы» якобы похитили формулу британской вакцины для создания препарата «Спутник V». © Фото: Adi Pranata, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: После публикации официального заявления Российского фонда прямых инвестиций в ряде британских СМИ опубликовали извинения за материалы, в которых утверждалось, что российская разведка якобы похитила формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca для создания российского препарата «Спутник V». После разъяснений британские таблоиды признали публикации ложными. «До нашего сведения дошло, что это (сообщение о краже вакцины) было ложью, поскольку информация об изобретателе вакцины "Спутник V" (НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи) - общеизвестна. В статье (опубликованной The Sun) также содержалась ложная информация. В качестве извинения мы рады внести ясность и опубликовать заявление Российского фонда прямых инвестиций», - цитирует Telegram-канал «Спутник V» сообщение Daily Express. Первоначально статью о «русских шпионах» опубликовало издание The Sun, позже его перепечатал таблоид The Daily Express - после обращения издания внесли правки в статьи. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что есть те, кто пытается подорвать доверие к российскому препарату. По словам главы РФПИ, заказчиками информационной кампании против «Спутника V» являются представители «большой фармы» и антироссийские политические круги. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика