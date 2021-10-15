Вице-премьер РФ высказался о состоянии отношений России и США

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук подвел итоги своего визита в столицу США, Вашингтон. По его словам, ни Россия, ни Америка не удовлетворены текущим уровнем отношений, однако обе страны считают важным улучшать их, передает РИА Новости.

«Конечно же, ни одна из сторон не удовлетворена текущим уровнем отношений. В принципе, на всех встречах красной нитью проходило, что отношения должны быть лучше», - цитирует Оверчука агентство.

Кроме того, он отметил, что США и РФ необходимо улучшать экономические связи, а также поддерживать прямой контакт. Оверчук заявил, что к концу года страны могут выйти на рекорд по товарообороту, а бизнес США позитивно смотрит на работу в России.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас прокомментировал встречу с Оверчуком. Он оценил прошедшие 14 октября в Вашингтоне переговоры как информативные. Он подчеркнул, что на встрече был рассмотрен ряд вопросов, в частности касающихся реформирования энергетического сектора и изменений климата.