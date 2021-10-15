В стране и мире У ИК во Владикавказе отключили уличное освещение после волнений заключенных Александр Алексеев Кира Тило Корреспондент «Звезды» рассказал, что на месте оцепления отключили освещение, также был усилен кордон полиции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Александр Алексеев рассказал о происходящем у колонии во Владикавказе. Вечером 15 октября, по информации в СМИ, сотни заключенных устроили массовые беспорядки. «В данный момент, на месте оцепления отключили уличное освещение, обстановка продолжает быть напряженной. Был усилен кордон полиции, проезжают спецмашины. Гражданские машины и людей, пешеходов, также не пропускают», - передает Алексеев с места событий. Ранее ФСИН сообщила, что во время обыскных мероприятий двое заключенных не подчинились требованиям сотрудников ИК и устроили погром в учреждении, спровоцировав других осужденных. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика