Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

У ИК во Владикавказе отключили уличное освещение после волнений заключенных

Александр Алексеев
Кира Тило
23:32 15.10.2021
Корреспондент «Звезды» рассказал, что на месте оцепления отключили освещение, также был усилен кордон полиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Корреспондент «Звезды» Александр Алексеев рассказал о происходящем у колонии во Владикавказе. Вечером 15 октября, по информации в СМИ, сотни заключенных устроили массовые беспорядки.

«В данный момент, на месте оцепления отключили уличное освещение, обстановка продолжает быть напряженной. Был усилен кордон полиции, проезжают спецмашины. Гражданские машины и людей, пешеходов, также не пропускают», - передает Алексеев с места событий.

Ранее ФСИН сообщила, что во время обыскных мероприятий двое заключенных не подчинились требованиям сотрудников ИК и устроили погром в учреждении, спровоцировав других осужденных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:50 В стране и мире
Вице-премьер РФ высказался о состоянии отношений России и США
22:21 В стране и мире
Видео
Корреспондент рассказал о ситуации у ИК Владикавказа, где произошли волнения заключенных
22:26 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео происходящего у ИК Владикавказа после беспорядков
21:17 В стране и мире
Источник: в колонии во Владикавказе произошли массовые беспорядки
20:37 В стране и мире
СК возбудил уголовное дело против дебоширов, пристававших к женщине в метро Москвы
Популярное
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Врач рассказал, что нужно есть после контакта с больными коронавирусом
Видео
Экипажи Ми-8 высадили десант и эвакуировали условно-раненых на учениях в Сербии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.