Глава Пентагона встретится с Зеленским и главой МО Украины
Визит на Украину главы военного ведомства США Ллойда Остина приурочен к европейскому турне, которое начнется на следующей неделе.
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В ходе предстоящего на следующей неделе визита на Украину глава Пентагона Ллойд Остин намерен провести переговоры с президентом Владимиром Зеленским и главой минобороны страны Андреем Тараном.
Пентагон сообщил об этом в официальном заявлении, приуроченном к началу европейского турне Остина.
«Министр обороны встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном, чтобы подтвердить нашу неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - говорится на сайте военного ведомства США.
Известно, что в рамках европейской поездки Ллойд Остин также должен посетить Грузию, Румынию и Бельгию. В Брюсселе он будет присутствовать на встрече министров обороны НАТО.