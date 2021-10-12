Глава Пентагона Остин посетит Грузию и Украину

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе намерен посетить Грузию, Украину, Румынию и Бельгию. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что министр и его команда готовятся к поездке в Европу.

«Они остановятся в Грузии, Украине и Румынии, а завершит министр Остин этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе», - сообщил Кирби на пресс-конференции.

Как уже известно, в Брюсселе пройдет встреча министров обороны НАТО. Причины и цели визитов Остина в две бывшие советские республики представитель Пентагона называть не стал, пишет РИА Новости.