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Глава Пентагона Остин посетит Грузию и Украину

Валентина Пескова
22:57 12.10.2021
Как прокомментировал представитель военного ведомства США Джон Кирби, глава Пентагона посетит бывшие республики СССР по пути в Европу.
Глава Пентагона Остин посетит Грузию и Украину
© Фото: CNP MediaPunch via www.imago-ima Globallookpress
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Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе намерен посетить Грузию, Украину, Румынию и Бельгию. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что министр и его команда готовятся к поездке в Европу.

«Они остановятся в Грузии, Украине и Румынии, а завершит министр Остин этот важный визит с союзниками и партнерами в Брюсселе», - сообщил Кирби на пресс-конференции.

Как уже известно, в Брюсселе пройдет встреча министров обороны НАТО. Причины и цели визитов Остина в две бывшие советские республики представитель Пентагона называть не стал, пишет РИА Новости.

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