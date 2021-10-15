Новак заявил, что США не обращались к России по вопросам снижения цен на нефть

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC, отрывок которого опубликовала телеведущая Хедли Гэмбл в Twitter. Также Новак отметил, что РФ не в курсе переговоров между США и Саудовской Аравией, отвечая на вопрос, было ли обращение из Белого дома к властям России с предложением обсудить вопросы, связанные с нефтью.

«Откровенно скажу: никто к нам не обращался. СМИ сообщали, что такие запросы (со стороны США - прим. ред.) были, но я не знаю, правдивы ли они. На самом деле мы абсолютно не в курсе, какие переговоры есть между Саудовской Аравией и США», - сказал вице-премьер.

Новак также напомнил, что ОПЕК+ обсуждал ситуацию на рынке в начале октября. Вице-премьер рассказал, что по результатам встречи было принято решение продолжить наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Ранее Новак заявил о готовности к работе «Северного потока - 2» в ближайшие дни. Он отметил, что дальнейшая ситуация с работой газопровода зависит от германского регулятора.