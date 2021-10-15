В стране и мире Корреспондент рассказал о ситуации у ИК Владикавказа, где произошли волнения заключенных Александр Алексеев Елизавета Потейчук Корреспондент «Звезды» рассказал, что людей не пускают на территорию колонии. Судя по опубликованным кадрам, рядом с учреждением дежурит Росгвардия. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Александр Алексеев рассказал о происходящем у колонии во Владикавказе, где, по неподтвержденной информации, сотни заключенных устроили массовые беспорядки. Судя по опубликованному видео, около учреждения дежурят автомобили Росгвардии. Дорога оцеплена, на территорию колонии не пускают людей. Источник телеканала сообщил, что причины и обстоятельства бунта в исправительной колонии еще не выяснены. Заключенные, по предварительным данным, разбили камеры видеонаблюдения и выбили внутренние двери на территории учреждения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика