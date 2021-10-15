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Украина ввела санкции в отношении 237 человек из-за выборов в Госдуму

Елизавета Потейчук
21:10 15.10.2021
СНБО Украины утвердил персональные санкции против 237 человек, которые занимались организацией выборов в Госдуму России, в которых участвовали жители Крыма и Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО.
Украина ввела санкции в отношении 237 человек из-за выборов в Госдуму
© Фото: ТРК Звезда
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Совет национальной безопасности Украины утвердил персональные санкции против тех, кто организовывал выборы в Госдуму, в которых, в частности, участвовали жители Крыма и Донбасса. Под санкции попали 237 человек.

«На сегодняшний день принято решение относительно тех людей, которые принимали участие в голосовании - обеспечивали работу по выборам на территории Крыма, на территории Донецкой и Луганской областей», - сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после заседания ведомства.

Большая часть людей, в отношении которых введены ограничительные меры, являются членами избирательных комиссий, подчеркнул Данилов. Кроме того, секретарь СНБО заявил об утверждении стратегии информационной безопасности Украины, сообщает РИА Новости.

«Были жаркие дискуссии относительно этой стратегии. Речь идет именно о ситуации информационной безопасности. Вы знаете, что мы находимся в сложной ситуации, которая касается агрессии РФ и она не только есть на фронте, но есть и на информационном фронте, они используют СМИ для влияния на нашу страну и наших людей. Такая стратегия была сегодня рассмотрена и принята на заседании СНБО», - рассказал Данилов без упоминания конкретных положений стратегии.

Ранее бывший глава МВД Украины призвал «вернуть» Крым и Донбасс силой. При этом Арсен Аваков призвал выработать стратегии «деокупации» территорий Донецка и Луганска.

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