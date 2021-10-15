СК возбудил уголовное дело против дебоширов, пристававших к женщине в метро Москвы

Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в столичном метрополитене, когда группа мужчин вступила в словесную перепалку с пассажирами из-за агрессии в сторону женщины. Установлено, что дебоширы также применили насилие по отношению к людям в вагоне поезда.

«Следственным отделом по расследованию преступлений на метрополитене, особо режимных объектах и в экологической сфере Главного следственного управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве по результатам проведенной проверки информации об инциденте в Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Правоохранительные органы продолжают разбираться в подробностях дела. Необходимые следственные действия будут проведены с фигурантами в ближайшее время.

Ранее полиция привлекла к ответственности устроивших дебош на станции метро «Текстильщики». Административный протокол составлен по статье «Мелкое хулиганство».