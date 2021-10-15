В стране и мире Полиция привлекла к ответственности устроивших дебош на станции метро «Текстильщики» Алексей Курильченко В отношении нарушителей составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости Читайте нас на: Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности дебоширов, устроивших перепалку в вагоне московского метро на станции «Текстильщики». Протокол в отношении нарушителей составлен по статье «Мелкое хулиганство». «В вагоне электропоезда, следовавшего от станции «Волгоградский проспект» до станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии, произошел словесный конфликт из-за малозначительного повода между четырьмя гражданами. Установлено, что пострадавших среди участников конфликта и пассажиров, находящихся в вагоне электропоезда, нет», - говорится в сообщении на сайте МВД. Инцидент произошел 12 октября. В вагоне метро началась словесная перепалка, в ходе которой участников конфликта попытались вывести из вагона. До рукоприкладства дело не дошло - агрессивных мужчин задержали сотрудники службы безопасности метро и полиции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика