Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) впервые в истории страны утвердил план обороны Украины. Об этом стало известно на брифинге после заседания Совбеза.

«Это фундаментальный документ. Он дает ответы на вызовы. Мы над ним работали два года», - цитирует ТАСС секретаря организации Алексея Данилова.

Как добавили в Совете безопасности Украины, в документе «прописываются основы, в том числе территориальной обороны».

В Совбезе РФ на днях заметили, что сотрудничество США и Украины крайне непрочно, поскольку Америке от нее нужно только противостояние с Россией. Об этом написал заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством».