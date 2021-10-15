В МИД РФ осудили теракт в мечети в Кандагаре

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теракт в здании шиитской мечети в Кандагаре. В ее сообщении сказано, что цель организаторов подобных взрывов - разжигание религиозной розни и эскалация внутриполитического конфликта.

«Осуждаем этот бесчеловечный террористический акт. Рассчитываем, что его организаторы будут выявлены и понесут суровое наказание. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Призываем афганские власти предпринять дополнительные меры для обеспечения безопасности по всей стране», - приводит сайт МИД РФ слова Захаровой.

По предварительным данным, в результате подрыва террориста-смертника во время пятничной молитвы в мечети Кандагара погибли более 30 человек, а также свыше 50 человек получили ранения.