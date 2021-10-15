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«Это заранее продуманная провокация»: военный эксперт о попытке эсминца ВМС США пересечь границу РФ

Елизавета Потейчук
17:57 15.10.2021
Александр Мозговой считает действия американского эсминца заранее спланированной провокацией. Эксперт также напомнил об обеспокоенности США насчет отношений России и Китая в военной сфере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военный эксперт Александр Мозговой в беседе со «Звездой» прокомментировал попытку пересечения государственной границы Российской Федерации эсминцем Chafe ВМС США. По его словам, действия американского судна были заранее спланированной провокацией.

«Еще со времен Николая II границы территориальных вод России проходят между верхней точкой и почти до границы с Кореей. Это около ста с лишним километров. А американцы считают по международным правилам, что это 13-мильные территориальные воды. Соответственно, они якобы могут углубляться в сторону Владивостока. И на этой почве происходят всякого рода недоразумения. Безусловно, зная о позиции РФ о территориальных водах в заливе Петра Великого, это была заранее продуманная провокация», - заявил Мозговой.

Эксперт также напомнил, что США не являются участниками конвенции по морскому праву 1972 года. С его слов, американцы обеспокоены сотрудничеством Москвы и Пекина в военной сфере, поэтому американская сторона желает знать больше об этих отношениях.

«Такие маневры они привлекают внимание», - заключил Мозговой.

Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения государственной границы России эсминцем ВМС США. Американский эсминец, убедившись в серьезности намерений и решимости экипажа российского корабля, изменил направление, отвернув на обратный курс.

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