Расчеты ПВО закрыли небо плотным слоем огня на учениях «Славянский щит-2021» в Сербии

Подразделения ПВО России и Сербии заступили на боевое дежурство в рамках совместных маневров «Славянский щит - 2021». Одна из вводных на этих учениях - отразить массированный воздушный удар условного противника.

Впервые в совместных учениях «Славянский щит-2021» используется летающая воздушная мишень вертолетного типа, которая имитирует воздушную цель условного неприятеля. Максимально простая конструкция состоит из недорогих материалов, поэтому ее уничтожить не жалко.

Расчеты ПВО закрывают небо плотным слоем огня. Пушки комплекса «Панцирь» обладают бешенной скорострельностью. Спаренный зенитный автомат посылает 80 снарядов в секунду.

Особенность «Панцирей» в том, что они способны поражать не только воздушные, но и наземные цели - пехоту и легкобронированную технику противника.