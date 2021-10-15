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Первые случаи мошенничества под видом переписи населения зарегистрированы в России

Елизавета Потейчук
16:07 15.10.2021
«Лаборатория Касперского» зафиксировала попытки мошенников украсть персональную информацию пользователей под видом Всероссийской переписи населения. Злоумышленники звонили гражданам якобы с целью сверить личные данные.
Первые случаи мошенничества под видом переписи населения зарегистрированы в России
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев рассказал, что «Лаборатория Касперского» зарегистрировала первые случаи мошенничества под видом Всероссийской переписи населения. Он также добавил, что злоумышленники таким образом пытались выманить у людей их личные данные. Воробьев к тому же предполагает, что мошенники пробовали таким способом новую схему обмана пользователей.

«Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», - сказал аналитик в беседе с РБК.

Кроме того, руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко пояснил, что широкого интереса среди мошенников к вопросу переписи населения не наблюдается. При этом специалист не исключает, что злоумышленники могут использовать относительно невысокий уровень цифровой грамотности граждан и возможность поучаствовать в переписи онлайн в своих целях.

«Они могут использовать такой новостной повод, например, для реализации фишинговых атак, чтобы выманивать данные пользователей», - говорит Марченко.

В стране стартовала Всероссийская перепись населения. Впервые в этом году она проходит с возможностью цифрового участия. Перепись в России продлится до 14 ноября.

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