Лавров: дети от смешанных браков должны получать гражданство РФ автоматически

Дети, которые родились за границей в смешанных браках, в которых один из родителей является гражданином России, должны автоматически получать российское гражданство, независимо от страны, в которой они родились.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом. Глава МИД РФ проинформировал, что в России хотят реализовать шаг, касающийся гражданства детей в смешанных браках.

«Мы убеждены, что где бы смешанная семья ни жила, где бы ни родился ребенок в смешанном браке - на территории России или на территории зарубежного государства, - он обязан в соответствии с Конституцией автоматически получать российское гражданство», - цитирует министра Russia Today.

Комментируя заявление главы МИД РФ, адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш заметила, что автоматическое гражданство для детей в смешанных браках очень облегчило бы жизнь россиянок, которые уезжают жить за границу вслед за мужем-иностранцем, пишет РИА Новости.

В случае намерения развестись и уехать обратно в Россию с ребенком россиянки сталкиваются с тем, что отец ребенка не дает ему разрешения получить второе гражданство по материнской линии, поэтому женщина не может увезти ребенка в свою страну. В результате родившиеся в таких двуязычных браках дети могут выехать на родину второго родителя, только достигнув 18 лет.