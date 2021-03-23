Путин обсудил с Токаевым использование в Казахстане «Спутника V»

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Лидеры государств обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено наращиванию усилий в борьбе с пандемией коронавируса, включая использование в Казахстане российской вакцины "Спутник V"», - сказано в сообщении.

Кроме того, Путин и Токаев обсудили вопросы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе казахстанской стороны. Главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.