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Индийца приговорили к двум пожизненным срокам из-за убийства жены с помощью змей

Елизавета Потейчук
15:41 15.10.2021
Индиец Сураж Кумар дважды приобрел ядовитых змей и подбросил их своей жене. От второго укуса супруга скончалась.
Индийца приговорили к двум пожизненным срокам из-за убийства жены с помощью змей
© Фото: R. Koenig, blickwinkel, Globallookpress
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Жителя индийского штата Керал Суража Кумара приговорили к двум пожизненным срокам за убийство жены с помощью двух ядовитых змей. Из-за разногласий с родителями супруги по вопросам приданого мужчина натравил цепочную гадюку на жену.

Из-за укуса гадюки женщина была прикована к больничной койке практически два месяца. Однако сразу, как Утра, так звали супругу Суража, вернулась к родным из медучреждения, ее муж раздобыл еще одну змею. Мужчина подбросил кобру в кровать своей спящей жены. После второго змеиного нападения Утра не выжила, сообщает BBC News.

Родители женщины уверяют, что Сураж убил Утру из-за желания завладеть ее собственностью, так как супруга жила в зажиточной семье. А муж, в свою очередь, не располагал богатствами, ибо работал банковским клерком. На суде индиец не признал вины, но при этом в его смартфоне обнаружили контакты змееловов и видеоролики с дрессировкой кобр.

Прокуратура округа Коллам специально вызвала в суд профессионального дрессировщика змей, чтобы убедиться, что укус змеи, от которого умерла Утра, был спровоцированным. По итогу укротитель змей пояснил, что кобре была причинена боль, чтобы она пошла в атаку.

Ранее в екатеринбургском контактном зоопарке змея укусила пятилетнюю девочку. Момент нападения животного сняли на видео.

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