Змея укусила пятилетнюю девочку в екатеринбургском контактном зоопарке

В контактном зоопарке в Екатеринбурге королевская змея укусила в щеку пятилетнюю девочку. Момент нападения животного попал на видео. На кадрах видно, что сотрудники зоопарка разрешили ползти опасной рептилии по шее ребенка - сначала она обвивалась, а потом совершила укус в щеку. В результате ребенка направили в больницу. По факту инцидента СК организовал проверку.

«Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы происшествия, руководство и персонал администрации контактного зоопарка. Истребуется и изучается документация об оказании услуг населению на территории зоопарка. Также выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка», - говорится в сообщении на сайте СК.

В марте в Челябинске дикий волк искусал ребенка. Как рассказала «Звезде» мать пострадавшего, ее сын вместе с одноклассниками возвращался из школы по окончании занятий.