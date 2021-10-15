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Подозреваемый в побеге и изнасиловании 15-летней школьницы задержан в Астраханской области

Елизавета Потейчук
15:07 15.10.2021
Против задержанного жителя Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье о разбойном нападении, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. Мужчина ранее сбежал из колонии-поселения.
© Видео: СК РФ по Астраханской области © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России по Астраханской области возбудил уголовное дело по факту изнасилования 15-летней школьницы. По версии следствия, в Кировском районе мужчина, угрожая девочке ножом, отобрал у нее мобильный телефон. Далее под угрозой смерти нападавший изнасиловал школьницу.

«Следственным отделом по Кировскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения и изнасилования местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, п. «б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ ("Разбойное нападение", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера")», - говорится в сообщении на сайте регионального СК РФ.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам регионального следствия удалось задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 29-летний житель Ульяновской области, который ранее сбежал из колонии-поселения в данном регионе. Сообщается, что мужчина отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Обстоятельства происшествия выясняются, расследование уголовного дела продолжается. Руководитель следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков поставил ход дела на особый контроль.

Ранее жителя Подмосковья приговорили к пожизненному заключению за совершение ряда особо тяжких преступлений. Преступник изнасиловал и убил нескольких молодых девушек.

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