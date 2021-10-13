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Жителя Подмосковья приговорили к пожизненному заключению

Анна Берестовая
03:06 13.10.2021
Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы в Московской области.
Жителя Подмосковья приговорили к пожизненному заключению
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press
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Жителя Московской области признали виновным в совершении ряда особо тяжких преступлений. По решению суда 36-летний мужчина был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Как сообщает ГСУ Следственного комитета России по региону, в 2007 году гражданин совершил действия сексуального характера в отношении знакомой 17-летней девушки, которую пригласил на прогулку, после чего убил ее. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Позже, по информации следствия, осужденный совершил серию преступлений на территории Владимирской области и был приговорен к десятилетнему лишению свободы в колонии строгого режима. В январе 2019 года, менее чем через год после освобождения из тюрьмы, мужчина, работавший таксистом, напал на незнакомую ему ранее клиентку. Преступник изнасиловал девушку, задушил и закопал тело, сняв предварительно золотое кольцо.

Следующее преступление было совершено осужденным в апреле того же года. Он предложил своей 19-летней знакомой подвезти ее из колледжа, однако увез ее вместо этого в лес и изнасиловал. Девушке удалось дозвониться до матери и рассказать о произошедшем после чего, взяв обещание, что потерпевшая не обратится в полицию, мужчина ее отпустил.

После случившегося преступник был объявлен в федеральный, а затем и в международный розыск. В октябре прошлого года его удалось задержать и добиться признательных показаний.

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