Российские «Панцири» доставили в Сербию для участия в учениях: кадры прибытия

Российское подразделение ПВО, оснащенное зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С», доставлено военно-транспортными самолетами ВКС России на территорию Сербии для участия в совместном российско-сербском учении по противовоздушной обороне «Славянский щит - 2021».

В рамках учения батарея ЗРПК «Панцирь-С» будет развернута на территории сербской авиабазы «Батайница» и войдет в совместную российско-сербскую смешанную группировку ПВО, которая отработает практические действия по противовоздушной обороне охраняемого района.

В ходе учения российские и сербские подразделения ПВО в рамках несения совместного боевого дежурства по ПВО выполнят задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника.

В ходе российско-сербского учения по ПВО «Славянский щит - 2021» отрабатываются вопросы взаимодействия и совместного боевого применения подразделений ПВО Воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил противовоздушной обороны Республики Сербия.