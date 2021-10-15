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Опубликовано видео корабля ВМС Украины, терпящего бедствие в Черном море

Кира Карон
13:31 15.10.2021
Судно Военно-морских сил Украины потерпело в среду бедствие в районе острова Змеиный в акватории Черного моря.
© Видео: @Думская Нет, YouTube © Фото: @Думская Нет, YouTube
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В акватории Черного моря корабль ВМС Украины получил повреждение в связи с ухудшением погодных условий. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно серьезное повреждение правого борта. Корабль, на котором недавно впервые за 30 лет сделали ремонт, теперь снова нуждается в починке.

Напомним, что в среду ВМС Украины сообщили, что в результате резкого ухудшения погодных условий на этом судне возникла аварийная ситуация. Тогда было принято решение поставить корабль на якорь, чтобы провести мероприятия по борьбе за живучесть. На следующий день была произведена буксировка судна в порт базирования.

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