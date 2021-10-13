Корабль ВМС Украины терпит бедствие в Черном море

В акватории Черного моря проводятся мероприятия по спасению корабля ВМС Украины, который получил повреждение в связи с ухудшением погодных условий. К счастью, сообщили в ВМС Вооруженных сил Украины, угрозы для жизни личного состава нет.

«После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть», - указано на странице ВМС ВСУ в Facebook.

Для проведения поисково-спасательных работ ВМС развернули пункт управления поисково-спасательного обеспечения во взаимодействии с Морской поисково-спасательной службой и Государственной пограничной службой Украины.

К операции привлечены восемь кораблей и катеров и 4 воздушных судна. Отмечено, что благодаря слаженным действиям экипажа корабля, аварийную ситуацию удалось стабилизировать. Сейчас происходит операция по оказанию помощи получившему повреждение кораблю и возвращению его в пункт постоянной дислокации.