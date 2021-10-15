СМИ: любовь могла стать причиной убийства 14-летней девочки в Чите

Любовные отношения - возможная причина конфликта, в результате которого 15-летний юноша в Чите убил 14-летнюю девочку. Об этом сообщает агентство «Чита.Ру» со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом следствия.

«В момент преступления подростки были трезвы. Об употреблении ими наркотиков пока ничего не известно, но, скорее всего, этого не было», - передает агентство слова собеседника.

После обнаружения тела с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело. Следователи совместно с полицией начали работу над установлением всех обстоятельств случившегося и уже к 21 часу того же дня произвели задержание подозреваемого.