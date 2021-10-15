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Подросток задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Чите

Анна Берестовая
05:54 15.10.2021
Подросток подозревается в убийстве 14-летней девочки в Забайкальском крае.
Подросток задержан по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Чите
© Фото: pexels.com
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Правоохранительные органы задержали 15-летнего юношу в Забайкальском крае. Молодой человек подозревается в совершении убийства 14-летней девочки, которая была найдена мертвой в четверг вечером (около 19 часов) на территории поселка КСК Читы.

После обнаружения тела с признаками насильственной смерти было возбуждено уголовное дело. Следователи совместно с полицией начали работу над установлением всех обстоятельств случившегося и уже к 21 часу того же дня произвели задержание подозреваемого.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, при допросе подросток признался в убийстве девочки. Показания подозреваемого были проверены на месте совершения преступления.

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